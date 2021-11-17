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    Стих Василия Стуса вырвался в тренды TikTok (видео)

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    Стих Василия Стуса вырвался в тренды TikTok (видео)

    Школьники запустили новый флешмоб

    Аудиозапись с чтением стихотворения украинского поэта Василия Стуса завирусилась в TikTok и создала новый тренд среди украинских пользователей.

    Аудио собрало уже более 450 видео в приложении, сообщает «Новое Время».

    @ks.dm_ #fyp #fyr #on терпи - так у світі повелося

    @kolbaasska Ну друзі,це точно життєво,тому підпишіться на мій інстаграм: packanchuk (посилання в профілі)І на основний аккаунт @kalysuk терпи - так у світі повелося

    @koamika Він сплутав його з милом, а я то думаю чому так швидко закінчується....#fur #fyr #тато #доглядзасобою терпи - так у світі повелося

    @toriissecret #рекомендации #тренд #рекомендаціїукраїна #рекомендації_тренд #україна #українськийтікток терпи - так у світі повелося

    @nataliachab Ну жиза ж #вчитель #урок #тіктокукраїна #українськийтікток #львів терпи - так у світі повелося

    Ранее «Скотч» сообщал, что школьники запустили новый популярный флешмоб.

    Учащиеся одной из школ нашли оригинальное применение TikTok-тренда «Отец наш Бандера». Они не только накладывают эту популярную песню на свои видео, но поют ее сами повсеместно в школе.

    На видео за хештегом #батьконашбандер можно увидеть, как ученики поочередно поют эту повстанческую песню.

    Они также запустили флешмоб в соцсетях, где призывают петь песню.

    Школьники поют песню о Бандере на уроках, на переменах, в классах и раздевалках, в туалетах и коридорах.

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    Теги: курьез TikTok новости
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    Стих Василия Стуса вырвался в тренды TikTok (видео)