Стих Василия Стуса вырвался в тренды TikTok (видео)

Школьники запустили новый флешмоб

Аудиозапись с чтением стихотворения украинского поэта Василия Стуса завирусилась в TikTok и создала новый тренд среди украинских пользователей.

Аудио собрало уже более 450 видео в приложении, сообщает «Новое Время».

Ранее «Скотч» сообщал, что школьники запустили новый популярный флешмоб.

Учащиеся одной из школ нашли оригинальное применение TikTok-тренда «Отец наш Бандера». Они не только накладывают эту популярную песню на свои видео, но поют ее сами повсеместно в школе.

На видео за хештегом #батьконашбандер можно увидеть, как ученики поочередно поют эту повстанческую песню.

Они также запустили флешмоб в соцсетях, где призывают петь песню.

Школьники поют песню о Бандере на уроках, на переменах, в классах и раздевалках, в туалетах и коридорах.