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    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться

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    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться

    Подборка курьезных фото

    Находиться на самом видном месте и при этом оставаться незамеченным – непростая задача, которая требует высокого уровня ловкости. Однако порой удачная маскировка становится результатом банальной случайности.

    Люди, питомцы и даже предметы вокруг нас могут так удачно слиться с окружающей действительностью, что приходится проявить немного больше внимательности, чтобы отыскать этих мастеров конспирации. И потренироваться в этом деле можно прямо сейчас на снимках из нашей сегодняшней подборки!

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    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться
    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться