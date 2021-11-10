Когда люди и питомцы так ловко сливаются с окружающей средой, что могли в ней затеряться

Подборка курьезных фото

Находиться на самом видном месте и при этом оставаться незамеченным – непростая задача, которая требует высокого уровня ловкости. Однако порой удачная маскировка становится результатом банальной случайности.

Люди, питомцы и даже предметы вокруг нас могут так удачно слиться с окружающей действительностью, что приходится проявить немного больше внимательности, чтобы отыскать этих мастеров конспирации. И потренироваться в этом деле можно прямо сейчас на снимках из нашей сегодняшней подборки!

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.