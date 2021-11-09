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    Детские шутки – это отдельный вид юмора. Подборка курьезных фото

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    Детские шутки – это отдельный вид юмора. Подборка курьезных фото

    Остается только порадоваться шуткам любимого ребенка, ведь чувство юмора – это семейное!

    Мы частенько убеждаемся, что у детей есть свой особенный подход ко всему – и юмор не исключение! Каждый день родители сталкиваются с самым разными проявлениями своеобразного детского юмора в непредсказуемых ситуациях, например, просто открыв холодильник или когда проверяют домашнее задание.

    Вот несколько случаев, когда детские шутки не только развеселили мам и пап, но и как следует удивили.

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    на весь екран згорнути
    Сын оставил сообщение в холодильнике «осторожно, молоко плохое!»
    Домашним заданием дочки было дорисовать дракона
    Не сразу поняла, куда делся мой ребёнок
    Дочка сказала «мам, смотри!» и приняла вот такую позу
    Племянница сделала причёску
    Дочка подарила брату на Рождество своё фото
    Попыталась положить в школьный завтрак сына листочек салата
    Брат подошёл ко мне и сообщил, что у него новые серьги
    Мои дети просто не могли бы быть более разными
    Дочка как-то изменилась
    Коротко о том, как наш ребёнок справляется с онлайн-обучением
    На этом месте должны были быть мои водительские права. Спасибо, сынок
    Дети решили отпраздновать день пожилого человека
    Что происходит, когда cын и дочь играют вместе
    Сын убеждал всех в садике, что я кормлю его кошачьей едой…

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: шутки курьез
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    Детские шутки – это отдельный вид юмора. Подборка курьезных фото