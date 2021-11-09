Детские шутки – это отдельный вид юмора. Подборка курьезных фото

Остается только порадоваться шуткам любимого ребенка, ведь чувство юмора – это семейное!

Мы частенько убеждаемся, что у детей есть свой особенный подход ко всему – и юмор не исключение! Каждый день родители сталкиваются с самым разными проявлениями своеобразного детского юмора в непредсказуемых ситуациях, например, просто открыв холодильник или когда проверяют домашнее задание.

Вот несколько случаев, когда детские шутки не только развеселили мам и пап, но и как следует удивили.

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.