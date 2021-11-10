Чем дольше смотришь на эти фото, тем громче в голове звучит «Это что вообще такое?»

Подборка курьезных фото

Абсурд – неотъемлемая часть нашей жизни. Причем нередко он вполне умело пересекается с логикой, и даже вступает с ней в противоестественную, но эффективную связь. Вам трудно это представить?

Что же, вы не одиноки в своих заблуждениях, но мы можем все исправить, и помочь вам узреть, что это такое. Авось и пригодится, ну а нет – так хоть улыбнетесь! А можно ещё потренировать фантазию, пытаясь разгадать, что же тут на самом деле творится.

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.