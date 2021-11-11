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    Оля Полякова встретила необычное существо в открытом море (видео)

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    Певица успела заснять необычную рыбу пока плавала - Оля Полякова встретила необычное существо в открытом море (видео)
    Певица успела заснять необычную рыбу пока плавала
    Фото: Instagram/Оля Полякова

    Полякова поделилась своим восторгом с подписчиками

    Украинская певица Оля Полякова выложила в сеть видео, где ей удалось заснять на камеру, когда она купалась в море, морского дьявола или другое его название манта.

    Полякова явно обрадовалась такой находке и поделилась с подписчиками своим восторгом.

    «Это просто чудо, я сегодня сняла это сама. Ничего подобного нигде не видела. Это так круто, и такая редкость, что бы так близко подплыли, именно в тот момент, когда я вытянула камеру. Спасибо вселенная! Дети в восторге!», – написала певица.

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    Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

    В данный момент Оля Полякова наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах.

    Ранее, знаменитая украинская певица Оля Полякова в программе «Светская жизнь» вспомнила одну курьезную ситуацию, которая произошла на одном из ее концертов.

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    Теги: Оля Полякова новости артист певица курьез рыба
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    Оля Полякова встретила необычное существо в открытом море (видео)