Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)

Подборка курьезных фото

Малыши только учатся жить и стараются сделать все правильно изо всех сил, но иногда что-то идет не так. Родителям поведение их детей может показаться ну совершенно нелогичным, зато сами дети уверены – они-то сделали все по высшему разряду.

В таких ситуациях взрослым ничего не остается, кроме как посмеяться над своим ребенком и поделиться фотографиями подобных моментах в соцсетях.

Некоторые идеи малышей кажутся им верхом гениальности, но вот только большинство из них не проходят проверку реальностью и родительским контролем.

Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

«У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.