  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)

    Подборка курьезных фото

    Малыши только учатся жить и стараются сделать все правильно изо всех сил, но иногда что-то идет не так. Родителям поведение их детей может показаться ну совершенно нелогичным, зато сами дети уверены – они-то сделали все по высшему разряду.

    В таких ситуациях взрослым ничего не остается, кроме как посмеяться над своим ребенком и поделиться фотографиями подобных моментах в соцсетях.

    Некоторые идеи малышей кажутся им верхом гениальности, но вот только большинство из них не проходят проверку реальностью и родительским контролем.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)
    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)

    Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

    Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

    «У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.

    Читайте также: Курьезные лайфхаки от людей, которые всегда хотят сделать жизнь проще
    Теги: дети шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика (фото)