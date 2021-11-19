Аваков надел оранжевое и посоветовал украинцам улыбаться (фото)

Политик показал фото в гольфе

Министр внутренних дел Украины в прошлом, а в настоящее время – популярный блогер Арсен Аваков в своем Инстаграме опубликовал новый портрет крупным планом.

На фото политик позирует в терракотовом гольфе на фоне панорамы Киева.

В подписи к фото Аваков привел цитату из советского фильма режиссера Марка Захарова по сценарию Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен».

«Серьезное лицо – еще не признак ума, как говорил классик. Что бы ни было, улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Что-то сегодня решил надеть оранжевое. С чего бы это?» – написал Аваков.

instagram.com/arsenik78/

Его фото набрало больше 3 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

«Не поверите. Мне сегодня тоже на этот цвет везет, оранжевый цвет говорит об активности, жизнерадостности и даже о не стандартном мышлении», «А для женщин больше сотни оттенков в палитре», «Выглядите как студент Харьковского политеха Арсен Борисович, фото супер», «Наверное что-то задумали, а денег нет. Обычно у серьезных людей именно так», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее Дмитрий Разумков показал, каким был студентом.

На первом снимке Размуков позирует в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.

«Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой», – написал он.

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