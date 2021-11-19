Аваков надел оранжевое и посоветовал украинцам улыбаться (фото)
Политик показал фото в гольфе
Министр внутренних дел Украины в прошлом, а в настоящее время – популярный блогер Арсен Аваков в своем Инстаграме опубликовал новый портрет крупным планом.
На фото политик позирует в терракотовом гольфе на фоне панорамы Киева.
В подписи к фото Аваков привел цитату из советского фильма режиссера Марка Захарова по сценарию Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен».
«Серьезное лицо – еще не признак ума, как говорил классик. Что бы ни было, улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Что-то сегодня решил надеть оранжевое. С чего бы это?» – написал Аваков.
Его фото набрало больше 3 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.
«Не поверите. Мне сегодня тоже на этот цвет везет, оранжевый цвет говорит об активности, жизнерадостности и даже о не стандартном мышлении», «А для женщин больше сотни оттенков в палитре», «Выглядите как студент Харьковского политеха Арсен Борисович, фото супер», «Наверное что-то задумали, а денег нет. Обычно у серьезных людей именно так», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее Дмитрий Разумков показал, каким был студентом.
На первом снимке Размуков позирует в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.
«Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой», – написал он.
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