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    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть

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    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть

    Подборка курьезных фото

    Не важно, какого размера животное, а также какой у него уровень пушистости и милоты, ведь всех их объединяет одно – постоянное желание раздобыть вкусняшку любой ценой. И котики, и собаки, и птицы, и даже уличные белочки сразу же положат глаз на аппетитный кусочек и попытаются его прикарманить.

    Если их поймать на месте преступления, то никакого раскаяния ждать не стоит. Вместо этого вас ждет наглое отрицание всех обвинений. Ну и презабавнейшие фотографии, конечно же!

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    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть
    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть

    Попытки украсть еду ближнего своего – не единственное проявление злодейской стороны животных. В их арсенале есть множество способов потрепать нервы окружающим.

    Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

    Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

    «У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть