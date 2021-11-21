Когда наглые питомцы своими выходками не дали людям спокойно поесть

Подборка курьезных фото

Не важно, какого размера животное, а также какой у него уровень пушистости и милоты, ведь всех их объединяет одно – постоянное желание раздобыть вкусняшку любой ценой. И котики, и собаки, и птицы, и даже уличные белочки сразу же положат глаз на аппетитный кусочек и попытаются его прикарманить.

Если их поймать на месте преступления, то никакого раскаяния ждать не стоит. Вместо этого вас ждет наглое отрицание всех обвинений. Ну и презабавнейшие фотографии, конечно же!

Попытки украсть еду ближнего своего – не единственное проявление злодейской стороны животных. В их арсенале есть множество способов потрепать нервы окружающим.

Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

«У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.