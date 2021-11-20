Пользователи сети превращают в гламурных девушек известных персонажей (фото)

Подборка курьезных фото

Сейчас от фильтров и фоторедакторов в сети никуда не деться. Но теперь вместо того, чтобы просто улучшать свои фотографии, люди решили похихикать. В новом флешмобе пользователи Твиттера берут персонажа или человека, максимально далекого от гламура, и добавляют ему или ей роскошный макияж и пышную укладку.

Ограничений по подопытным нет – им может стать и Роберт Паттинсон, и Добби, и Халк, и Волан-де-Морт. Что из этого получается, мы показали ниже.

Пользователи Твиттера заново открыли для себя фильтры Faceapp и не могут перестать смеяться.

Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

«У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.