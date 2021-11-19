Эти горе-водители поражают окружающих своими выходками на дорогах (фото)

Подборка курьезных фото

Неприятные ситуации могут поджидать человека где угодно, но особенно досадно встретиться с ними на проезжей части, ведь именно там вопрос о человеческой безопасности стоит особенно остро. К сожалению, этим фактом иногда пренебрегают некоторые водители, тем самым создавая на дороге весьма стрессовую ситуацию.

Небезопасная перевозка вещей и животных, нарушение правил дорожного движения, несоблюдение правил на заправке – с этими и многими другими провалами столкнулись авторы снимков из нашей сегодняшней подборки.

Ранее Дмитрий Разумков показал, каким был студентом.

На первом снимке Размуков позирует в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.

«Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой», – написал он.