Когда обычный поход в уборную обернулся чем-то неожиданным. Курьезные фото

Неожиданности могут подстерегать и в собственной ванной

В мире не так уж много мест, где можно спокойно уединиться и не думать ни о чём — и ванная комната как раз из их числа. Но, как выясняется, порой даже самый невинный поход в уборную оборачивается различными сюрпризами и неожиданно яркими впечатлениями: удивить смогут и нелепые дизайнерские решения, и внезапные находки…

Вот несколько вещей, с которыми люди столкнулись в общественных местах, в гостях и даже в собственной ванной.

«Решил открыть таинственную дверцу в уборной тату-салона», «На работе все жаловались на странные звуки», «Хотела достать новый рулон туалетной бумаги в гостях у бойфренда…», «Кто бы вы ни были — просто помойте руки», «Создателям этой двери явно не знакомо понятие «приватность», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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