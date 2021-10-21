Гройсман поделился неожиданными подробностями семейной жизни

Весь семейный бизнес ведет именно Елена и делает это очень успешно

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман в программе «ЖВЛ» признался, что он не глава своей семьи, а весь бизнес ведет его жена Елена.

– Она была и остается главой нашей семьи, в хорошем смысле этого слова, – сказал Гройсман.

Они поженились когда Владимиру было 19 лет, Елена на пять лет старше его и уже имела дочь от первого брака.

– Елена отлично разбирается в людях, просто шикарно, никогда не ошибается. С другой стороны, она не навязывает свое мнение, – рассказал экс-премьер.

Гройсман всегда советуется с женой, когда в его жизни появляются новые люди или возникает предложение занять новую должность. Он не скрывает, что весь семейный бизнес ведет именно Елена и делает это очень успешно.

Также экс-премьер заявил, что ничем не отличается от обычного украинца, он любит вечером поцеловать жену и побаловаться с детьми, а иногда и выехать на рыбалку.

– Для кого-то успех это быть миллионером, я не думаю, что это успех. Я еще много чего не закончил, как я могу быть успешным наполовину? – резюмировал политик.