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    Гройсман поделился неожиданными подробностями семейной жизни

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    Экс-премьер поделился неожиданными подробностями семейной жизни - Гройсман поделился неожиданными подробностями семейной жизни
    Экс-премьер поделился неожиданными подробностями семейной жизни
    Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

    Весь семейный бизнес ведет именно Елена и делает это очень успешно

    Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман в программе «ЖВЛ» признался, что он не глава своей семьи, а весь бизнес ведет его жена Елена.

    – Она была и остается главой нашей семьи, в хорошем смысле этого слова, – сказал Гройсман.

    Они поженились когда Владимиру было 19 лет, Елена на пять лет старше его и уже имела дочь от первого брака.

    – Елена отлично разбирается в людях, просто шикарно, никогда не ошибается. С другой стороны, она не навязывает свое мнение, – рассказал экс-премьер.

    Гройсман всегда советуется с женой, когда в его жизни появляются новые люди или возникает предложение занять новую должность. Он не скрывает, что весь семейный бизнес ведет именно Елена и делает это очень успешно.

    Также экс-премьер заявил, что ничем не отличается от обычного украинца, он любит вечером поцеловать жену и побаловаться с детьми, а иногда и выехать на рыбалку.

    – Для кого-то успех это быть миллионером, я не думаю, что это успех. Я еще много чего не закончил, как я могу быть успешным наполовину? – резюмировал политик.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», – объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: бизнес Владимир Гройсман курьез
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    Гройсман поделился неожиданными подробностями семейной жизни