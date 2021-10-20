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    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»

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    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»

    В прошлом году награда «Старушка года» была вручена 88-летней певице Петуле Кларк

    Королева Великобритании Елизавета II отказалась получать премию «Старушка года» (Oldie of the Year), так как считает, что не подходит под возрастные критерии. Об этом сообщает Daily Mail.

    95-летная королева объяснила, что она предпочитает самостоятельно определять критерии возраста и молодости.

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»
    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»

    В прошлом году награда «Старушка года» была вручена 88-летней певице Петуле Кларк, которая в течение восьми десятилетий успешно работала в шоу-бизнесе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что бабушка Оксана Марченко опубликовала фото с внуком.

    Марченко заявила, что вера – это важная вещь для жизни, которую не видно, ведь «она дает возможность подняться над собой человеком».

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    Теги: Королева Елизавета II
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    95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»