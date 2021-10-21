Эти котики помимо сердечек могут украсть и много других вещей. Курьезные фото

А ваши котики позволяют себе подобные шалости?

Несмотря на то, что хозяева котиков как правило души не чают в своих питомцах и готовы поделиться с ними всем на свете, эти четырехлапые оторвы – большие любители взять что-нибудь без спроса. Ведь никогда нельзя забывать о том, что коты по натуре своей настоящие охотники, поэтому иногда им просто необходимо выпустить на волю своего внутреннего зверя и продемонстрировать все свои навыки хищника!

Ну а людям остается лишь умиляться игривому нраву своих мохнатых друзей, ну и конечно повнимательней приглядывать за своими вещами.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.