Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото

«Показать зубы – типичный прием устрашения», - комментируют фото пользователи сети

Собака бывает кусачей не только от жизни собачьей, а совсем наоборот. Например, если пожелает разнообразить жизнь хозяину, хорошенько его напугав. А котикам и вовсе ничего не нужно, чтобы мгновенно поменять настроение и начать творит хаос и разрушения.

Ну, или делать вид, что начнут – у них это неплохо получается. Порой люди делают весьма пугающие кадры своих зверюшек. А так-то они очень милые ребята, эти наши домашние животные.

«Я не знаю, зачем он ночью туда забрался, но напугал меня сильно», «Вот и как нормально работать после таких взглядов?», «Он ни в чем не виноват, просто освещение в машине сделало его немножко похожим на демона», «Не знаю за что, но очень хочется извиниться», «Мощный взгляд, который автоматически делаем виноватым», «Показать зубы – типичный прием устрашения», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.