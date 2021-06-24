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    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото

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    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото

    «Показать зубы – типичный прием устрашения», - комментируют фото пользователи сети

    Собака бывает кусачей не только от жизни собачьей, а совсем наоборот. Например, если пожелает разнообразить жизнь хозяину, хорошенько его напугав. А котикам и вовсе ничего не нужно, чтобы мгновенно поменять настроение и начать творит хаос и разрушения.

    Ну, или делать вид, что начнут – у них это неплохо получается. Порой люди делают весьма пугающие кадры своих зверюшек. А так-то они очень милые ребята, эти наши домашние животные.

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    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото
    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото

    «Я не знаю, зачем он ночью туда забрался, но напугал меня сильно», «Вот и как нормально работать после таких взглядов?», «Он ни в чем не виноват, просто освещение в машине сделало его немножко похожим на демона», «Не знаю за что, но очень хочется извиниться», «Мощный взгляд, который автоматически делаем виноватым», «Показать зубы – типичный прием устрашения», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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    Когда собачкам и котикам наскучило быть милыми и они решили всех напугать. Курьезные фото