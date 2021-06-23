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    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото

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    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото

    «Обман зрения или голуби-гиганты?»

    «Птицы — вполне мирные и безобидные существа» — скажете вы, «Ничего подобного» — возразят в ответ люди, подписанные в Twitter на аккаунт под названием «Птицы с пугающей аурой». Ежедневно в профиле публикуют снимки голубей, воробьев и других пернатых, которые выглядят так, словно задумали нечто ужасное.

    Самые забавные, но при этом странные кадры собрали в нашем материале.

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    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото
    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото

    «Слишком поздно прятаться, человечишка», «Хочется верить, что в мешке на крыше не человек», «Истинный повелитель грома и молний», «Птичья резня бензопилой», «Обман зрения или голуби-гиганты?», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки птицы курьез
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    Подборка смешных и пугающих фото птиц, с которыми лучше не связываться. Курьезные фото