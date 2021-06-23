Французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии

Сержант Ксавье Гурмелон рассказал, что успокаивал монаршую особу

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее. Она продолжала двигаться и разговаривать, несмотря на сердечный приступ. По словам сержанта Гурмелона, монаршая особа не понимала, что происходит. У нее было повреждено плечо, но больше ничего не выдавало ее предсмертного состояния.

«Когда мы достали тело мужчины (Доди Аль-Файеда), я остался с женщиной. Она говорила на английском, но я понимал ее. Она спросила: «Боже мой, что случилось?!» Я пытался успокоить ее, держал за руку», — передает слова Ксавье The Sun.

Он отметил, что пульс и дыхание не вызывали тревоги. Сержант помог перенести Диану в машину скорой помощи, не зная, кто она такая. Из-за царапин и крови Ксавье не признал в пострадавшей самую известную женщину в мире.

Париж был временной остановкой принцессы Уэльской. Вместе с Доди они прилетели туда после девятидневного отдыха на Сардинии. Перед трагедией принцесса Уэльская звонила близкому другу. Она рассказала о планах, которые осуществит, вернувшись в Англию. Диана мечтала скорее увидеть сыновей.

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