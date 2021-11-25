Когда строгие отцы наотрез отказались от животных, но в итоге не устояли
Подборка курьезных фото
Маму разжалобить легко, маму уговорить завести хомячка проще простого. Даже на щенка можно уговорить, если повезет. А вот папа это настоящий кремень. Ничьей лапы и хвоста в моем доме не будет!
Но когда там все же появляется пушистая мелочь с огромными и наивными глазами, все эти мужики тают как мороженое в жаркий летний день! А потом их ещё и за уши не оттянешь от пушистых милашек.
Ранее «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.
По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.
«Я сейчас вешу 44 кило. Это для меня очень мало. Но настолько были нервные дни, что, мне кажется, я просто скинула за 10 дней несколько кило», – говорит звезда.