Обидчивость – их второе имя. Кислые мордочки этих зверушек все равно веселят окружающих

Подборка курьезных фото

Кусать и царапать хозяев обычно как-то не с руки, ведь они же тебя кормят и заботятся. Ну, и как тогда выразить свое недовольство? Наиболее смышленые и эмоциональные домашние питомцы научились очень ярко, показательно обижаться, строить гневные гримасы и делать вид, что никогда не простят такого отношения.

Враки, конечно, простят уже через 3 минуты, но наблюдать за ними очень забавно!

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.