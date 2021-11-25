Когда доставка заказов пошла не по плану, и привела к обескураживающим последствиям

Подборка курьезных фото

Современный мир старательно подталкивают к тому, чтобы все перешли на удаленный образ жизни. Не только работы, но и всех процессов в целом. Не будет рассуждать, что тут и как, но остановимся на одном аспекте – доставке покупок.

С одной стороны, дело нехитрое и удобное, а с другой – на практике все идет наперекосяк, как обычно. Увы, это приводит не только к забавным моментам, но и довольно обидным.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.