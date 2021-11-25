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    Когда доставка заказов пошла не по плану, и привела к обескураживающим последствиям

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    Когда доставка заказов пошла не по плану, и привела к обескураживающим последствиям

    Подборка курьезных фото

    Современный мир старательно подталкивают к тому, чтобы все перешли на удаленный образ жизни. Не только работы, но и всех процессов в целом. Не будет рассуждать, что тут и как, но остановимся на одном аспекте – доставке покупок.

    С одной стороны, дело нехитрое и удобное, а с другой – на практике все идет наперекосяк, как обычно. Увы, это приводит не только к забавным моментам, но и довольно обидным.

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    “Курьер не отдала мне посылку, потому что я должен получить её из постамата. Но она не знает, как с ним обращаться, так что ничего не выйдет. Она просто сообщила мне об этом и ушла с моей посылкой.”
    “Слева фотоотчет курьера о том, что посылка на месте, а справа – моя дверь. И она находится этажом ниже.”
    На конверте с документом написано do not bend – не сгибать
    “Я терпеливо ждал пластинку, но курьер додумался просунуть ее в маленькую щель почтового ящика”
    “В моем заказе не было молочного коктейля. Для возврата средств приложение требует фото коктейля? Чего?! Ну, нате.”
    Интересно, а туалетная бумага в заказе с едой – это ошибка или тонкий намек?
    “Кажется мой мощный магнит сегодня доставили”
    “О! А вот и моя посылочка! То, что от нее осталось.”
    “Хорошо, что я додумался отправить заказ в фирменный магазин и вскрыл его при сотрудниках”
    “Мой курьер сделал это. Сказать, что я впечатлён – ничего не сказать.”
    “Посылку поставили прямо перед дверью, поэтому она снесла горшок с цветком, когда я открыл дверь”
    “Купил кеды на распродаже по классной цене”
    “Подарок для моего брата. Зрелище откровенно жуткое. Что же такое произошло в дороге?”
    “Купила новое белье в интернете. Когда заказ доставили, там все ещё была эта штука.”
    “Доставка холодильника на стройку была запланирована на понедельник, но его привезли в пятницу вечером и оставили у входа. На выходных на стройке никого не было и шел дождь.”
    “Мой костюм на Хэллоуин на тему сериала “Игра в кальмара” доставили. Задержались всего на месяц.”

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда доставка заказов пошла не по плану, и привела к обескураживающим последствиям