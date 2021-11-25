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    Украинский кот Степан проник в Инстаграм Бритни Спирс (фото)

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    Певица Бритни Спирс - Украинский кот Степан проник в Инстаграм Бритни Спирс (фото)
    Певица Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears/

    Степан прославился благодаря своему аккаунту в TikTok

    Американская поп-певица Бритни Спирс выложила фотографию украинского кота Степана. Снимок ставшего мемом питомца, который с грустным видом сидит за столом с бокалом вина, появился в ее Instagram-аккаунте.

    Таким образом исполнительница анонсировала выход своего нового фильма. «Я только что закончила съемки фильма, который называется «Кумир». В нем точно будет много хитов и ярких картинок, чтобы бросить в красивые лица моей семьи. Надеюсь, вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я да. Если я пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом», – написала артистка.

    instagram.com/britneyspears/
    instagram.com/britneyspears/

    Степан прославился благодаря своему аккаунту в TikTok. На его страничке появляются видео, на которых животное грустно смотрит на алкогольные напитки, в то время как на фоне играют различные старые хиты.

    Ранее Бритни Спирс призналась, что 13 лет не видела наличных и не водила автомобиль.

    «Я понимаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить автомобиль. Но честно говоря, это до сих пор взрывает мой мозг, когда я просыпаюсь каждый день с мыслью, как моя семья и охрана могли со мной делать то, что они делали, это деморализовало и унижало! Я даже не говорю обо всех тех плохих вещах, которые они делали со мной и за которые должны сидеть в тюрьме! Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!» – рассказала Спирс.

    Также Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни.

    Артистка прокомментировала окончание многолетнего опекунства отца Джейми Спирса над ней. Она назвала этот момент «лучшим днем в своей жизни». Певица также разместила видео, на котором ее поклонники празднуют решение суда.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес кот
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    Украинский кот Степан проник в Инстаграм Бритни Спирс (фото)