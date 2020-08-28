Когда свадьба превращается в комедию: подборка курьезных фото



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Картина называется «Свидетель потерял обручальные кольца», - комментируют фото пользователи сети

В жизни человека бывает много запоминающихся моментов, и один из самых главных и радостных это свадьба. Чтобы запечатлеть этот праздник во всей красе и со всех ракурсов, туда приглашают видеографов и фотографов, которые сохраняют каждую секунду свадьбы. Правда, им удается поймать не только счастливые и радостные моменты, но и провальные, а также просто неловкие ситуации, которые делают этот праздник только круче!

«Решил полевитировать на своей свадьбе. Никакого фотошопа», «Мой друг был на свадьбе, и этот лебедь не переставая смотрел на него через дверь», «Дочка подруги только улучшила фотографию со свадьбы знакомых», «5 лет назад я пообещал сестре, что приведу ламу на ее свадьбу», Эта картина называется «Свидетель потерял обручальные кольца», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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