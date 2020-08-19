Дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом



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Певица Фрэнсис Кобейн

Свою часть наследства, составившую 11 миллионов долларов, Фрэнсис Бин Кобейн смогла получить только после совершеннолетия

Курт Кобейн — один из самых известных музыкантов нашего времени. Он прославился как гитарист легендарной рок-группы Nirvana и заслужил двенадцатое место в списке «100 величайших гитаристов всех времен» престижного издания Rolling Stone. За свою жизнь он заработал десятки миллионов долларов. После его таинственной смерти большая часть этих денег досталась единственной дочери — Фрэнсис.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.

Свою часть наследства, составившую 11 миллионов долларов, Фрэнсис Бин Кобейн смогла получить только после совершеннолетия. И даже тогда деньги не выдали разом. Каждый месяц на счет единственной дочери рокера поступало около ста тысяч долларов. Казалось бы, у Фрэнсис были все шансы вложить крупную сумму в прибыльное дело и не знать горя всю свою жизнь. Однако вместо этого Кобейн промотала состояние своего отца.

«Мое легкомысленное отношение к деньгам объяснялось тем, что я не сама их заработала. Я даже чувствовала вину, что постоянно получаю деньги от человека, которого не знаю. Мне понадобилось научиться более трезво оценивать жизнь, чтобы начать следить за финансами», — цитируют Фрэнсис журналисты The Mirror. Сейчас наследница музыканта старается экономить и все еще не теряет надежды прославиться в творческой среде — она продает свои рисунки.

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