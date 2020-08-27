Фото мужчин, для которых готовка и кухня словно поле боя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Пластмасса легко плавится, а внутри духовки тем более»?, - комментируют фото пользователи сети

Если есть люди, в присутствии которых сама собой ломается сложная техника, то чего удивляться, если существуют и такие «антикулинары», которые не способны суп посолить или огурцы нашинковать, не разломав кухню напрочь. И нет, это не преувеличение, разве самую малость, поэтому гораздо проще и выгоднее для всего человечества держать таких людей подальше от кухни. Просто выдавать тарелку с едой и сразу запирать дверь!

«Мой парень засыпал в мультиварку соль вместо риса и не мог понять, почему он так долго готовится», «Последствия 9-часовой приготовления пиццы на медленном огне. Горе-пиццайоло просто заснул», «Идеальное средство для прочистки желудка и похудения?», «Пластмасса легко плавится, а внутри духовки тем более», «Это луковые кольца. Сверху обгорело, а внутри сырое – ни один вменяемый повар так не сможет повторить!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.