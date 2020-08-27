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    Фото

    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна

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    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна

    Даже самый тщательно спланированный отпуск может не оправдать ваших ожиданий

    Из-за пандемии у многих людей сорвались отпуска и поездки за границу. И если вы один из таких бедолаг, то у нас есть фотографии путешественников, которым не повезло почти так же сильно. Ведь ничего не бодрит так, как неудачи других людей.

    Эти 15 снимков доказывают, что даже самый тщательно спланированный отпуск может не оправдать ваших ожиданий. Спойлер: во всем виноват туман.

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    «Я готовился к поездке в Гранд-каньон целый год»
    «Проснулся в 2:30 ночи и прошел более четырех километров, чтобы увидеть восход солнца на вершине Халеакала. Вы когда-нибудь видели такую красоту?!»
    «Первая поездка моей мамы в Париж»
    «Мы с женой решили отпраздновать нашу годовщину, поднявшись на Эйфелеву башню»
    «Попросил папу сфотографировать меня на вершине Мачу-Пикчу»
    «Обязательно посмотрите на мост Золотые Ворота», — говорили они. «Получатся шикарные фото», — говорили они
    «Моя провальная попытка увидеть Тадж-Махал»
    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна
    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна
    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна
    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна
    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна
    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна
    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна
    Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

    Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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