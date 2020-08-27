Фото несчастных туристов, от которых ненадолго отвернулась фортуна



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Даже самый тщательно спланированный отпуск может не оправдать ваших ожиданий

Из-за пандемии у многих людей сорвались отпуска и поездки за границу. И если вы один из таких бедолаг, то у нас есть фотографии путешественников, которым не повезло почти так же сильно. Ведь ничего не бодрит так, как неудачи других людей.

Эти 15 снимков доказывают, что даже самый тщательно спланированный отпуск может не оправдать ваших ожиданий. Спойлер: во всем виноват туман.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.