Повідомлення про чергову атаку на Кримський міст у ніч проти 17 листопада викликали хвилю жартів серед українських користувачів соціальних мереж. Після появи інформації про ймовірне обвалення частини автомобільного полотна переправи українці почали публікувати меми, фотожаби та іронічні коментарі. Про це повідомляє «Главком».

Цього разу головною темою жартів стало нібито падіння частини мосту у воду. Користувачі обіграли повідомлення про можливі руйнування, порівнюючи переправу з людиною, яка втомилася та вирішила відпочити. Не обійшлося і без відомих персонажів із мультфільмів та кіно.

Зокрема, сторінка dronarium.academy у Threads опублікувала короткий допис: «Всі ми зранку хочемо полежати. Навіть кримський міст». Таким чином автори пожартували над повідомленнями про ймовірне обвалення конструкцій переправи.

Інша користувачка з ніком heeey_flawless звернулася до підписників із проханням: «Покажіть мені свіжі фотки кримського моста». Свій допис вона доповнила зображенням маленького собаки, який стоїть за огорожею та з нетерпінням виглядає назовні.

Ще одна користувачка, evans_viktory, поділилася власною реакцією на новини про міст. Вона опублікувала кадр із мультфільму, на якому персонаж широко усміхається, із підписом: «З яким обличчям я читаю про кримський міст».

Окрему увагу користувачі приділили повідомленням про руйнування автомобільної арки. У мережі поширили ілюстрацію пошкодженої переправи на тлі заходу сонця з написом: «З днем падіння автомобільної арки кримського мосту!».

Ще один мем поєднав зображення мосту з повсякденними труднощами українців. На картинці із зображенням зруйнованої ділянки переправи розмістили напис: «Навіть він лежить, а тобі зранку на роботу».

Не оминули українці й кінематограф. Серед поширених зображень з'явився кадр із фільму «Таксі», на якому автомобілі злітають із краю пошкодженої дороги. Цю сцену використали як жартівливу ілюстрацію до повідомлень про стан автомобільної частини Кримського мосту.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав чергової атаки, після якої з'явилися повідомлення про обвалення частини автомобільного полотна у море.

За інформацією OSINT-пабліків, один із дорожніх прольотів впав у воду. Разом із ним, за твердженнями авторів повідомлень, могла обвалитися й аркова конструкція переправи. У соціальних мережах також поширювали кадри ймовірних наслідків удару. Незалежного підтвердження інформації про обвалення конструкцій наразі немає.

Водночас Міністерство транспорту Росії повідомило про тимчасове припинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом унаслідок повторної атаки безпілотників у ніч проти 17 листопада.

Російське відомство заявило, що фахівці оцінюють завдані пошкодження. При цьому конкретних відомостей про стан автомобільного полотна, опор або аркових конструкцій у повідомленні не навели.