Курьезные фото домашних питомцев, которые явно забыли о хороших манерах

Так и хочется спросить: Ну где же ваши манеры?!

Конечно же, хозяевам приятно считать своих домашних питомцев самыми примерными, вежливыми и послушными. Но, что скрывать, люди довольно часто забывают о хороших манерах и правилах приличия, а тогда чего уж ждать от котиков и собак?

С питомцами случается всякое: они занимают самые удобные места, вторгаются в любое личное пространство и любят съесть что-нибудь запрещенное. Так и хочется спросить: «Ну где же ваши манеры?!».

Ранее «Скотч» сообщал, что победители «Евровидения» сорвали выступление скандальной Марув в Москве.

Известно, что артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.

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