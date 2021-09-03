Когда твой главный талант – смешно получаться на снимках. Курьезные фото песиков-барбосиков

И вот как реагировать на эти неугомонные морды?

На днях попалась история про девушку, заядлую собачницу, у которой была мечта – погладить настоящую служебную овчарку. Но полицейские кинологи ей каждый раз говорили «Ты что! Она же на службе! Руку по локоть откусит!».

И вот однажды служивый отвлекся, и она исполнилась мечту, начала тискать здоровенную овчарку. А та, ошалев от радости, лизалась и вертелась как щенок. Вот тебе и служба!

«Ой, это у вас собачка или мягкая игрушка?», «С полотенцем на голове он выглядит как-то закадочно», «Вот посмотришь на эту мордаху и самой спать хочется», «Ну что за беда, постоянно кто-то влезает в мои селфи!», «Хотел показаться строгим на фото, но язык все испортил», «И вот так каждый раз, когда меня пытаются сфотографировать», «Было непросто уговорить ее позировать и улыбаться, она очень скромная», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

«Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

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