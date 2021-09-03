Победители «Евровидения» сорвали выступление скандальной Марув в Москве

Артистка просто покинула площадку, пишут российские журналисты

Победители «Евровидения 2021», итальянская группа Maneskin сорвала выступление эпатажной украинской певицы Maruv, об этом сообщает российское медиа Super.

Известно, что артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.

«В итоге выход Map'eecxruv постоянно откладывали, а потом и вовсе сказали, что группа решила отказаться от разогрева и в последний момент отменила любые выступления, кроме своего. Maruv, которую многие успели увидеть мельком, покинула площадку», - пишет Super.

Поклонники Maruv были в восторге, когда узнали о ее появлении на концерте Maneskin. Однако знаменитость так и не исполнила ни одной песни.

Напомним, что Maruv не раз была замечена на выступлениях в стране-агрессоре - РФ. Недавно артистка "засветилась" на фестивале "Новая волна" в Сочи. На мероприятии она появилась вместе с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым.

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