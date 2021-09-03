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    В Британии потенциального террориста приговорили к чтению классической литературы

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    В Британии потенциального террориста приговорили к чтению классической литературы

    Парню грозило до 15 лет тюремного заключения

    Суд британского города Лестер приговорил 21-летнего Бена Джона к чтению классической литературы. Об этом сообщает The Guardian.

    По данным издания, после своего 18-летия Бен Джон скачал 67 788 документов сторонников превосходства белой расы, а также инструкции по изготовлению бомб. Он также публиковал письмо, в котором утверждал, что входит в фашистское подполье Линкольншира, и выступал против геев, иммигрантов и либералов. Присяжные признали бывшего студента Университета Де Монтфорт виновным в терроризме. Ему грозило до 15 лет тюремного заключения.

    Однако судья Тимоти Спенсер посчитал, что действия Джона были «актом подростковой глупости» и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, а также к чтению романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса, а также книг Энтони Троллопа, Уильяма Шекспира и Томаса Харди. О прочитанных книгах Джону предстоит раз в четыре месяца отчитываться судье.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

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    Теги: курьез
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    В Британии потенциального террориста приговорили к чтению классической литературы