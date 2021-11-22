Курьезные фото домашних питомцев, которые заснули очень забавно и нелепо

А как спят ваши любимцы?

Сон – важное времяпровождение для любого живого существа. И смотреть на то, как задремали наши домашние питомцы, так же приятно, как спать самим. Особенно если учесть то, как они любят уснуть в самых странных позах или в самых неподходящих местах.

И от этого все становится еще более мило. Мы собрали для вас фотографии котиков и собачек, которые заснули ну очень смешно и нелепо.

Ранее известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Что им теперь запрещено?

«Общие поездки где-то за границу, на выходные или в отпуск, нам не светят. Мне было сказано: «Если хочешь (путешествовать, – ред.) сама, то давай, а вместе – нет. Я должна постоянно быть в максимальной доступности», – рассказала Зорий.

Екатерина Осадча также поинтересовалась, изменилось ли отношение к Юлии на работе в связи с должностью мужчины. По словам женщины, ничего не изменилось: «Те, кто хейтил, так и продолжают это делать, а те, кто воспринимали с пониманием, так и продолжают это делать».

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