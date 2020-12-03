Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг

Коты — это самая настоящая жидкость

Коты — это пушистые проказники, которым нет равных в обаятельности и умении покорять сердца людей. А еще они, как никто другой, умеют дурачится и выглядеть глупо, но мило. Возможно, именно за эту непосредственность мы их и любим!

Они не боятся быть смешными, и мы собрали для вас их фотографии.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.