  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг

    • Розсилка
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг

    Коты — это самая настоящая жидкость

    Коты — это пушистые проказники, которым нет равных в обаятельности и умении покорять сердца людей. А еще они, как никто другой, умеют дурачится и выглядеть глупо, но мило. Возможно, именно за эту непосредственность мы их и любим!

    Они не боятся быть смешными, и мы собрали для вас их фотографии.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг
    Курьезные фото котиков, которые не стесняются выглядеть дурачками и смешить всех вокруг

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: кот животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies