В Таиланде слон залез к людям во двор, но встретил суровый отпор пушистого охранника

Кот по кличке Симба вышел к нарушителю порядка, и тот струсил

В каждой стране к вам во двор могут прийти разные животные. Где-то это лисы и волки, где-то дикие кошки, а в Таиланде в гости к людям могут попасть слоны. Причем многие тайцы уже привыкли к такому соседству, поэтому только фотографируют животное издалека и не решаются его злить. Но недавно в провинции Накхон Найок нашелся смельчак, который решился прогнать незваного гостя. И этот храбрец был крайне пушист.

Слона по кличке Пай Салик местные жители знают, сообщает издание Unilad. Он как и другие слоны бывает заходит на участки людей или к ним в сад, чтобы найти там что-нибудь вкусненькое. Но в этот раз животное явно забрело не в тот район, ведь у него на пути встал кот.

Трехлетний кот с внушительным именем Симба спугнул слона, который сразу же развернулся и пошел обратно. Еще бы, если бы на вас шел такой же котяра, вы наверняка бы унеслись оттуда на сверхзвуковой скорости.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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