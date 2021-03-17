Курьезные фото котят, которые умилят вас своею крошечностью

«Это такое большое кресло или слишком маленький кот?»

Несмотря на то, что люди любят котов любого возраста, цвета и размера, куда большее количество обнимашек и умиления получают именно котята. Еще бы, ведь иногда их крошечность кажется прямо-таки противозаконной, особенно если малыш умещается прямо у вас на ладони.

Пользователи сети тоже признаются в любви к таким крохам и с радостью делятся их фотографиями. Ведь хорошего кота не обязательно должно быть много!

«Он пытался помешать мне работать, но его веса недостаточно, чтобы нажимать кнопки», «Маленькие коты могут отбрасывать большую тень», «Это такое большое кресло или слишком маленький кот?», «Если вдруг вы не знали, вот как мы взвешиваем бездомных котят», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.