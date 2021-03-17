Капитан Америка сменил ориентацию. Marvel шокировала обновлением любимого супергероя

Информацию подтвердил художник, создавший нового героя

Компания Marvel вовсю готовится отпраздновать 80-летний юбилей одного из главных своих супергероев — Капитана Америки. В частности, компания планирует выпустить лимитированное издание комиксов, в которых по сюжету в США находится несколько локальных персонажей со щитом и в узнаваемом костюме.

Один из них, как сообщают западные СМИ, будет открытым геем и защитником ЛГБТ-сообщества. Имя персонажа Аарон Фишер, он является Капитаном Америкой железных дорог. Эту информацию подтвердил художник, создавший нового героя. Также он сообщил, что выпуск про гей-кэпа будет выпущен под номером два.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.