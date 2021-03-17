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    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами

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    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами

    Круассан с пылу с жару и другие неудачные попытки приготовить кулинарный шедевр

    Готовка не каждому дается с первого раза. Иногда для того, чтобы получилось что-то съедобные, уходит не одна и не две попытки. За время экспериментов на кухне у поваров-любителей набирается солидное количество провалов, над которыми сложно не посмеяться.

    Неудачные попытки приготовить печенье, забытое на гриле мясо и тортики, которые жалеют о том, что их испекли — все это явно не войдет в кулинарные книги. Зато таким снимкам самое место в этой подборке!

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    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами
    Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами

    «Ну пересолили немного, с кем не бывает», «Круассан с пылу с жару!». «Это должны были быть печеньки с шоколадной крошкой», «Девушка решила приготовить веганские меренги», «Подгоревший снаружи и сырой внутри — прямо как все любят», «Печеньки без глютена и молочных продуктов», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.

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    Теги: фотография шутки курьез
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