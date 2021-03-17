Курьезные фото кулинарных «шедевров», которые не войдут ни в одну книгу с рецептами

Круассан с пылу с жару и другие неудачные попытки приготовить кулинарный шедевр

Готовка не каждому дается с первого раза. Иногда для того, чтобы получилось что-то съедобные, уходит не одна и не две попытки. За время экспериментов на кухне у поваров-любителей набирается солидное количество провалов, над которыми сложно не посмеяться.

Неудачные попытки приготовить печенье, забытое на гриле мясо и тортики, которые жалеют о том, что их испекли — все это явно не войдет в кулинарные книги. Зато таким снимкам самое место в этой подборке!

«Ну пересолили немного, с кем не бывает», «Круассан с пылу с жару!». «Это должны были быть печеньки с шоколадной крошкой», «Девушка решила приготовить веганские меренги», «Подгоревший снаружи и сырой внутри — прямо как все любят», «Печеньки без глютена и молочных продуктов», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.