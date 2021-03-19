Курьезные фото питомцев, которые ни за что не хотят делить своего хозяина с какой-то работой

Когда домашние животные решили, что на сегодня с работой хватит

Если у нас, у людей, множество различных дел и хлопот, то у наших питомцев есть только мы. Поэтому эти пушистики никак не могут смириться с тем, что, вернувшись домой, мы погружаемся в свои заботы и не уделяем им должного внимания. Благо эти сорванцы не готовы сдаваться без боя и пытаются обратить на себя внимание всевозможными способами.

Сегодня мы собрали для вас 18 домашних питомцев, для которых «работа на дому» — страшный зверь, ведь они не желают делить своего хозяина ни с кем на свете!

«Хэй, человек, лучше покорми меня», «На сегодня с работой все, пойдем, покушаем», «Лучше поиграй со мной, я ведь такой милашка», «Она хочет, чтобы я перестал работать», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.