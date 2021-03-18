Курьезные выходки детей, которые решили узнать, где же кончается терпение родителей

Когда в доме появляется ребенок, о таком понятии как «личное пространство» можно смело забыть

Когда взрослые становятся мамами и папами, они превращаются в настоящих героев. Их суперспособности — это умение справляться с большой ответственность, все успевать, а главное — сохранять терпение. И последний пункт стоит отдельного внимания, ведь порой дети устраивают такие выходки, что они способны вывести из себя кого угодно!

Сегодня мы собрали для вас 16 случаев, когда поступки детей лишали дара речи их мам и пап, ведь к таким открытиям из мира родительства их не готовил никто.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.