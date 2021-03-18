  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные выходки детей, которые решили узнать, где же кончается терпение родителей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные выходки детей, которые решили узнать, где же кончается терпение родителей

    Когда в доме появляется ребенок, о таком понятии как «личное пространство» можно смело забыть

    Когда взрослые становятся мамами и папами, они превращаются в настоящих героев. Их суперспособности — это умение справляться с большой ответственность, все успевать, а главное — сохранять терпение. И последний пункт стоит отдельного внимания, ведь порой дети устраивают такие выходки, что они способны вывести из себя кого угодно!

    Сегодня мы собрали для вас 16 случаев, когда поступки детей лишали дара речи их мам и пап, ведь к таким открытиям из мира родительства их не готовил никто.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Вот так выглядит наш пол после того, как поест ребенок
    Вот какой подарок ко дню рождения преподнесла моя племянница своему отцу
    Попросила детей оставить мне немного чипсов, и вот, что я получила
    Вот как выглядит корзина для грязного белья в комнате моего сына
    Растить детей — это так весело
    Вот как выглядит зубная паста моего сына
    Спустя минуту, как я сказала ему быть осторожнее
    Ценой своей палетки я выкрала 15 минут тишины
    Налила себе стакан воды, чтобы попить. Спасибо, сын
    Отдала детям свои старые игрушки, и вот как они выглядели уже на следующий день
    Все по классике
    Мой сын устроил беспорядок. Это его лицо в духе «дай мне все объяснить»
    Вчера мы нашли телефон моей жены в унитазе. Мы не знали, кто из 3 детей это устроил, пока жена не нашла этот снимок
    Курьезные выходки детей, которые решили узнать, где же кончается терпение родителей
    Курьезные выходки детей, которые решили узнать, где же кончается терпение родителей

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

    Читайте также: Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Теги: дети шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies