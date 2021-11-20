Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость

Подборка курьезных фото

Из детской песни мы знаем, что преданней и ласковей собаки нету существа. А еще о том, что нет существа веселее собаки! И это действительно так. В подтверждение этой мысли мы собрали для вас подборку фотографий, на которых друзья человека демонстрируют всю свою дурашливость, и удержать улыбку просто невозможно!

«Я хотел сфотографировать спящую собаку, но она проснулась», «Ох уж эта мордашка», «Что я вижу, когда делаю упражнения», «Когда я ее выгуливаю, она оборачивается каждые несколько шагов, чтобы сверкать своей улыбкой», «Сиденья в машине сбивают с толку нашего мальчика», «Этот маленький дружок подбадривает меня по дороге домой с работы», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

«У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.