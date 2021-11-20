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    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость

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    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость

    Подборка курьезных фото

    Из детской песни мы знаем, что преданней и ласковей собаки нету существа. А еще о том, что нет существа веселее собаки! И это действительно так. В подтверждение этой мысли мы собрали для вас подборку фотографий, на которых друзья человека демонстрируют всю свою дурашливость, и удержать улыбку просто невозможно!

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    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость

    «Я хотел сфотографировать спящую собаку, но она проснулась», «Ох уж эта мордашка», «Что я вижу, когда делаю упражнения», «Когда я ее выгуливаю, она оборачивается каждые несколько шагов, чтобы сверкать своей улыбкой», «Сиденья в машине сбивают с толку нашего мальчика», «Этот маленький дружок подбадривает меня по дороге домой с работы», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

    Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

    «У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость