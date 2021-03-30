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    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца

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    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца

    Дружба – это универсальное явление, никак не зависящее от количества ног

    Некоторые животные сбиваются в стаи, некоторые живут в одиночку, но все они ищут любви. Причем некоторые нуждаются в ней настолько сильно, что время от времени решают наведаться в гости к людям и поздороваться.

    Мы собрали фотографии самых необычных визитов, которые доказывают, что дружба – это универсальное явление, никак не зависящее от количества ног (или лапок).

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    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца
    Курьезные фото животных, которые просто пришли поздороваться и растопили наши сердца

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: курьез животные
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