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    В США бродячий пес 5 раз пытался украсть игрушку-единорога из магазина. Курьезные фото

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    В США бродячий пес 5 раз пытался украсть игрушку-единорога из магазина. Курьезные фото

    Пса поймали и изменили жизнь к лучшему

    Преступники встречаются не только среди людей — иногда попытаться нарушить закон могут и животные. Так, в США на месте правонарушения несколько раз попадался бродячий пес. Он постоянно ходил в один и тот же магазин и все время пытался украсть там плюшевого фиолетового единорога. Но когда хвостатого злоумышленника наконец задержали, это обернулось для него не проблемами, а наоборот — новой жизнью.

    Самый милый хвостатый вор был пойман службой по контролю за животными в Северной Каролине. Сотрудники магазина Dollar General пожаловались на пса, который уже 5 раз пытался попасть в магазин. Хитрец ждал, пока очередной клиент откроет дверь, и в этот момент умудрялся прошмыгнуть внутрь. Но там его интересовали вовсе не вкусняшки: каждый раз пес пытался выкрасть одну и туже игрушку — плюшевого фиолетового единорога.

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    В США бродячий пес 5 раз пытался украсть игрушку-единорога из магазина. Курьезные фото
    В США бродячий пес 5 раз пытался украсть игрушку-единорога из магазина. Курьезные фото
    В США бродячий пес 5 раз пытался украсть игрушку-единорога из магазина. Курьезные фото
    В США бродячий пес 5 раз пытался украсть игрушку-единорога из магазина. Курьезные фото

    Однажды сотрудникам удалось поймать пса, и тогда они позвонили в службу по контролю за животными. Сотруднице, которая приехала разбираться с псом, так понравился воришка, что она купила ему ту самую игрушку

    В приюте пса назвали Сису, а также описали его как послушного мальчика, который с другими собаками вполне может вести себя немного нахально. Но этот крошечный минус никак не повлиял на очарование пса: как сообщает CNN, Сису и его единорогу нашли дом уже на следующий день.

    Так что жизнь мохнатого воришки повернулась на 180 градусов — он получил не только желанную игрушку, но еще и новую семью!

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: шутки курьез
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