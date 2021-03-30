В США бродячий пес 5 раз пытался украсть игрушку-единорога из магазина. Курьезные фото

Пса поймали и изменили жизнь к лучшему

Преступники встречаются не только среди людей — иногда попытаться нарушить закон могут и животные. Так, в США на месте правонарушения несколько раз попадался бродячий пес. Он постоянно ходил в один и тот же магазин и все время пытался украсть там плюшевого фиолетового единорога. Но когда хвостатого злоумышленника наконец задержали, это обернулось для него не проблемами, а наоборот — новой жизнью.

Самый милый хвостатый вор был пойман службой по контролю за животными в Северной Каролине. Сотрудники магазина Dollar General пожаловались на пса, который уже 5 раз пытался попасть в магазин. Хитрец ждал, пока очередной клиент откроет дверь, и в этот момент умудрялся прошмыгнуть внутрь. Но там его интересовали вовсе не вкусняшки: каждый раз пес пытался выкрасть одну и туже игрушку — плюшевого фиолетового единорога.

Однажды сотрудникам удалось поймать пса, и тогда они позвонили в службу по контролю за животными. Сотруднице, которая приехала разбираться с псом, так понравился воришка, что она купила ему ту самую игрушку

В приюте пса назвали Сису, а также описали его как послушного мальчика, который с другими собаками вполне может вести себя немного нахально. Но этот крошечный минус никак не повлиял на очарование пса: как сообщает CNN, Сису и его единорогу нашли дом уже на следующий день.

Так что жизнь мохнатого воришки повернулась на 180 градусов — он получил не только желанную игрушку, но еще и новую семью!

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