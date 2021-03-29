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    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма

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    Инстадива Ким Кардашьян - Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Инстадива Ким Кардашьян

    В своих сториз Ким рассказала, что получила роскошный гифтбокс от компании Гвинет Пэлтроу Goop

    Ким Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма от создателей свечей с ароматом вагины Гвинет Пэлтроу. 40-летняя звезда, видимо, не собирается долго оплакивать брак с Канье Уэстом и уже нашла, чем заменить бывшего супруга хотя бы на первое время.

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    В своих сториз Ким рассказала, что получила роскошный гифтбокс от компании Гвинет Пэлтроу Goop. В коробочке оказались вибратор, гель-смазка и ароматическая свеча — угадайте, с каким запахом. «Это пахнет, как оргазм Ким», — гласит надпись на упаковке. Что ж, на этот товар будет как минимум два покупателя — сама Кардашьян и ее экс.

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    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма
    Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: знаменитости Кардашьян шоу-бизнес курьез
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