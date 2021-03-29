В своих сториз Ким рассказала, что получила роскошный гифтбокс от компании Гвинет Пэлтроу Goop

Ким Кардашьян презентовала свечи с ароматом своего оргазма от создателей свечей с ароматом вагины Гвинет Пэлтроу. 40-летняя звезда, видимо, не собирается долго оплакивать брак с Канье Уэстом и уже нашла, чем заменить бывшего супруга хотя бы на первое время.

В своих сториз Ким рассказала, что получила роскошный гифтбокс от компании Гвинет Пэлтроу Goop. В коробочке оказались вибратор, гель-смазка и ароматическая свеча — угадайте, с каким запахом. «Это пахнет, как оргазм Ким», — гласит надпись на упаковке. Что ж, на этот товар будет как минимум два покупателя — сама Кардашьян и ее экс.

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