Женщина удивила семью едой из «Макдоналдса», которую хранила 17 лет (видео)
Ролик набрал более 188 тысяч лайков, несколько тысяч людей оставили под ним комментарии
Американка Саванна Уайтхед показала еду из фастфуд-ресторана «Макдоналдс», которая хранилась у нее 17 лет. В 2004 году женщина решила спрятать ее, чтобы увидеть, что станет с фастфудом через время. Ее дети опубликовали видео в TikTok.
На кадрах женщина берет бумажный пакет из ресторана и достает из него чизбургер и картошку фри. Дети удивляются внешнему виду продуктов и отмечают, что они плохо пахнут. Однако, как видно в клипе, внешний вид еды значительно не изменился.
Так, картошка выглядит словно просто засохла, при этом на ней нет плесени. Нет бактерий и на чизбургере: и булка, и котлета высохли. Больше всего пострадал сыр — по консистенции он стал напоминать крем.
Ролик набрал более 188 тысяч лайков, несколько тысяч людей оставили под ним комментарии. «Эта еда такая же старая, как и я», — пошутил в комментариях один из пользователей.
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