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    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев

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    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев

    «Если бассет-хаунд хочет прилечь, никакой человек ему не помешает», - шутят в комментариях пользователи сети

    Что домашнему животному для счастья надо? Думаете, он мечтает о каком-нибудь крутом личном спальном месте с мягким матрасиком? Как бы не так! Лучшая лежанка для питомца — это его хозяин.

    Кормом не корми, только дай улечься на человеке, сколько бы свободного места ни было вокруг. Мы собрали для вас целую подборку подобных случаев.

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    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев
    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев

    «Если бассет-хаунд хочет прилечь, никакой человек ему не помешает», «Моя девушка смотрела видео с тибетскими колокольчиками, звук напугал Куки, и она перевернула мою пепельницу. Ей наплевать на беспорядок», «Он любит забираться на самый верх дивана и засыпать у нас на головах», «Моя мама любит носить длинные юбки, и нашей собаке они нравятся», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее звезда «Викингов» прогулялась улицами Киев и показала своих предков.

    «Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

    Также Кэтрин Винник посетила музей под открытым небом в селе Пирогово. А позже, она поделилась архивными снимками своих предков из Украины.

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    Теги: шутки курьез
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    Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев