Лучше лежанки, чем хозяин, не найти. Курьезные фото домашних питомцев

«Если бассет-хаунд хочет прилечь, никакой человек ему не помешает», - шутят в комментариях пользователи сети

Что домашнему животному для счастья надо? Думаете, он мечтает о каком-нибудь крутом личном спальном месте с мягким матрасиком? Как бы не так! Лучшая лежанка для питомца — это его хозяин.

Кормом не корми, только дай улечься на человеке, сколько бы свободного места ни было вокруг. Мы собрали для вас целую подборку подобных случаев.

«Если бассет-хаунд хочет прилечь, никакой человек ему не помешает», «Моя девушка смотрела видео с тибетскими колокольчиками, звук напугал Куки, и она перевернула мою пепельницу. Ей наплевать на беспорядок», «Он любит забираться на самый верх дивана и засыпать у нас на головах», «Моя мама любит носить длинные юбки, и нашей собаке они нравятся», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее звезда «Викингов» прогулялась улицами Киев и показала своих предков.

«Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

Также Кэтрин Винник посетила музей под открытым небом в селе Пирогово. А позже, она поделилась архивными снимками своих предков из Украины.