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    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото

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    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото

    Решил, что сэкономлю и установлю микроволновку сам, - с таких мыслей начинаются историю о неудачных ремонтах

    У многих ремонт ассоциируется с обновлением, уютом и возможностью реализовать свои творческие идеи, но, попав в пучину интерьерных переделок, люди вдруг понимают, что не все так просто!

    Какие только трудности не поджидают тех, кто решился на ремонт: бесполезные расходы, непродуманные решения, грязь, бесконечные поломки… Давайте посмотрим, с чем еще сталкиваются смельчаки, затеявшие ремонт.

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    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото
    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото

    «Сегодня нам привезли краску. Доставщик был удивлен, что я ее не принял», «Решил, что сэкономлю и установлю микроволновку сам», «Кажется, с этим гвоздем не совладать», «Родители моего друга решили переделать ванную, когда он уехал в колледж», «Теперь он не очень любит приезжать на выходные», «У нас появились три четверти розетки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

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    Теги: шутки курьез
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    Когда затеял ремонт и получил лошадиную дозу неудач и разочарования. Курьезные фото