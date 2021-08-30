За 13 миллионов. В России продают православного кота, который «отгоняет нечисть» (фото)

По словам хозяйки, в числе многочисленных преимуществ эксклюзивного животного есть еще и фейсконтроль

В России жительница Краснодара выставила на продажу своего кота с религиозными убеждениями. Котик, заявленный как мейн-кун, соблюдает все посты и пропускает в дом только верующих людей, пишет «Блокнот Краснодар».

Православный кот отлично уживается с положительными кошками и любит детей. И такое, несомненно, выгодное приобретение обойдется будущему хозяину всего в 13 млн рублей (почти 500 тысяч гривен), хотя обычно цена котят мейн-куна начинается от десяти тысяч. Но за эксклюзив и твердую веру кота придется доплатить.

У продавца множество положительных отзывов и высокий рейтинг на сайте продаж, однако с приобретением нового духовного друга могут возникнуть проблемы. Дарина не отвечает на звонки и сообщения, кто бы ни пытался с ней связаться. Вероятно, драгоценного питомца передумали продавать — такая корова нужна и самому.

Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

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