Когда привычные предметы заиграли новыми красками из-за крутых дизайнерских решений (фото)

Крутые дизайнерские решения могут украсить этот мир и стать предметом восхищения случайных прохожих

Парковка для велосипедов в виде разноцветных скрепок в Вашингтоне и штрихкод на коробке с молоком выполнен в виде травы, которую жует корова

Многие вещи и предметы, окружающие нас, перестают привлекать к себе внимание человека, поскольку давно успели стать весьма обыденными. Именно в таких случаях и способен прийти на помощь дизайн, который может придать новый вид различным предметам и заставить нас по-новому взглянуть на самые привычные вещи.

Даже если речь идет о дорожных знаках и уличных фонарях! И снимки из нашей сегодняшней подборки отлично доказывают, что крутые дизайнерские решения могут украсить этот мир и стать предметом восхищения случайных прохожих.

Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

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