Мадонна, принцесса Диана, Черчилль и другие. Архивные фото знаменитостей до того, как они обрели мировую славу

В этих фотографиях есть свое особое очарование

Как только человек становится знаменитостью мирового масштаба, его фотографии заполоняют весь интернет, а также газеты, журналы и рекламные вывески. Но самая интересность кроется не в этих снимках, а в тех, что были сделаны еще до того, как о будущей звезде узнал весь мир.

Там начинающие актеры, певицы и политики еще не знают о том, что их ждет международная слава. Так что в этих фотографиях есть свое особое очарование.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.