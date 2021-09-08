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    Мадонна, принцесса Диана, Черчилль и другие. Архивные фото знаменитостей до того, как они обрели мировую славу

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    Мадонна, принцесса Диана, Черчилль и другие. Архивные фото знаменитостей до того, как они обрели мировую славу

    В этих фотографиях есть свое особое очарование

    Как только человек становится знаменитостью мирового масштаба, его фотографии заполоняют весь интернет, а также газеты, журналы и рекламные вывески. Но самая интересность кроется не в этих снимках, а в тех, что были сделаны еще до того, как о будущей звезде узнал весь мир.

    Там начинающие актеры, певицы и политики еще не знают о том, что их ждет международная слава. Так что в этих фотографиях есть свое особое очарование.

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    3. Уинстон Черчилль
    7. Молодой Питер Динклейдж в 80-х
    5. Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо
    9. Анджелина Джоли с матерью
    6. Маленький Райан Рейнольдс со своим уловом
    10. Харрисон Форд (крайний справа) в те времена, когда он работал плотником
    8. Брэд Питт в баскетбольной команде (в центре с мячом в руках)
    11. Дэнни де Вито в 1961 году
    1. В школе Мерил Стрип была чирлидершей
    4. Будущая принцесса Диана и её морская свинка
    12. Юный Хит Леджер в начале 90-х
    14. Колин Фёрт в 1980 году
    15. Норма Джин до того, как она стала Мэрилин Монро
    13. Школьник Фредди Меркьюри
    16. Шон Коннери во время службы в королевском военно-морском флоте Великобритании
    17. Шарлиз Терон в 1990-х
    18. Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг в детстве
    19. Бенедикт Камбербэтч в школьной команде по регби
    2. Мадонна в Нью-Йорке, 1983 год

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: знаменитости фотография шоу-бизнес
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    Мадонна, принцесса Диана, Черчилль и другие. Архивные фото знаменитостей до того, как они обрели мировую славу