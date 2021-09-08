Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом

Артистка ошеломила признанием, как из-за парня довела себя до анорексии

Украинская певица и блогерша Jerry Heil поделилась историей, как из-за парня довела себя до анорексии.

Исполнительница вспомнила, что в свое время переписывалась с парнем, который ей очень понравился. Поскольку он был очень худым, звезда решила ради избранника похудеть. Яна Шемаева начала жестко ограничивать себя в еде и довела себя до расстройства пищевого поведения.

«Утром я должна была выпивать зеленый чай, в обед съесть салат из огурца заправленный водой... Понятно, что я похудела и у меня начались проблемы с женским здоровьем», — вспомнила она в программе «Невероятная правда о звездах».

Тогда за здоровье дочери не на шутку испугалась мама исполнительницы. Женщина начала откармливать Яну и тогда она стремительно набрала вес. И теперь артистка пытается осторожно относиться к своему здоровью.

Рассказала звезда и о панических атаках. Шемаева впервые столкнулась с этой проблемой, когда ей нужно было пройти мимо большой толпы людей.

«Начинала нарастать тревога, дрожало все тело. Я себе поставила цель: "Я сейчас просто пройду, я не буду смотреть им в глаза". Дошло до того, что я просто не знала, как выбросить из себя эту тревожную агрессию. Я прыгала, на четвереньках ползала, лаяла, а родители сидели на кухне и даже не заходили ко мне, потому что думали, что у меня сдвиг по фазе», — поделилась певица.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.