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    Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом

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    Украинская певица и блогерша Jerry Heil - Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом
    Украинская певица и блогерша Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Артистка ошеломила признанием, как из-за парня довела себя до анорексии

    Украинская певица и блогерша Jerry Heil поделилась историей, как из-за парня довела себя до анорексии.

    Исполнительница вспомнила, что в свое время переписывалась с парнем, который ей очень понравился. Поскольку он был очень худым, звезда решила ради избранника похудеть. Яна Шемаева начала жестко ограничивать себя в еде и довела себя до расстройства пищевого поведения.

    «Утром я должна была выпивать зеленый чай, в обед съесть салат из огурца заправленный водой... Понятно, что я похудела и у меня начались проблемы с женским здоровьем», — вспомнила она в программе «Невероятная правда о звездах».

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    Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом
    Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом
    Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом
    Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом
    Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом
    Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом
    instagram.com/thejerryheil/

    Тогда за здоровье дочери не на шутку испугалась мама исполнительницы. Женщина начала откармливать Яну и тогда она стремительно набрала вес. И теперь артистка пытается осторожно относиться к своему здоровью.

    Рассказала звезда и о панических атаках. Шемаева впервые столкнулась с этой проблемой, когда ей нужно было пройти мимо большой толпы людей.

    «Начинала нарастать тревога, дрожало все тело. Я себе поставила цель: "Я сейчас просто пройду, я не буду смотреть им в глаза". Дошло до того, что я просто не знала, как выбросить из себя эту тревожную агрессию. Я прыгала, на четвереньках ползала, лаяла, а родители сидели на кухне и даже не заходили ко мне, потому что думали, что у меня сдвиг по фазе», — поделилась певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: знаменитости певица здоровое питание здоровье шоу-бизнес
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    Анорексия из-за парня. Jerry Heil поделилась грустынм опытом