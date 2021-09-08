Катя Осадчая в купальнике впервые показала, как выглядит после третьих родов (фото)

Звезда предстала в купальнике и без макияжа

Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая быстро возвращается в форму спустя почти три недели после родов. В честь этого звезда поделилась с поклонниками новыми фото в инстаграм-сториз. Звезда показала, как отдохнула в бассейне во дворе своего дома.

Звездная мама убаюкала младшего сына, поэтому он спал в коляске во дворе. А Катя Осадчая в это время нежилась в бассейне.

Телеведущая сделала несколько селфи. Она позировала перед камерой в синем раздельном купальнике с цветочным принтом, состоящем из лифа без бретелей и трусиков. Несмотря на то, что звезда не показала свои формы четко, ее фигура была видна даже сквозь воду.

«Продлить себе лето. Пока младший спит», – написала ведущая.

Телезвезда на удивление быстро возвращается в форму после третьих родов. Она следила за питанием еще во время особого состояния, чтобы потом долго не сбрасывать лишние килограммы. «Мое внимание к питанию с каждой беременностью становилась скрупулезной, и на килограммы это никак не влияет – все равно организм должен набрать определенное количество», – делилась Катя Осадчая.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.