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    Катя Осадчая в купальнике впервые показала, как выглядит после третьих родов (фото)

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    Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая - Катя Осадчая в купальнике впервые показала, как выглядит после третьих родов (фото)
    Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Звезда предстала в купальнике и без макияжа

    Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая быстро возвращается в форму спустя почти три недели после родов. В честь этого звезда поделилась с поклонниками новыми фото в инстаграм-сториз. Звезда показала, как отдохнула в бассейне во дворе своего дома.

    Звездная мама убаюкала младшего сына, поэтому он спал в коляске во дворе. А Катя Осадчая в это время нежилась в бассейне.

    Телеведущая сделала несколько селфи. Она позировала перед камерой в синем раздельном купальнике с цветочным принтом, состоящем из лифа без бретелей и трусиков. Несмотря на то, что звезда не показала свои формы четко, ее фигура была видна даже сквозь воду.

    «Продлить себе лето. Пока младший спит», – написала ведущая.

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    Катя Осадчая в купальнике впервые показала, как выглядит после третьих родов (фото)
    Катя Осадчая в купальнике впервые показала, как выглядит после третьих родов (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    Телезвезда на удивление быстро возвращается в форму после третьих родов. Она следила за питанием еще во время особого состояния, чтобы потом долго не сбрасывать лишние килограммы. «Мое внимание к питанию с каждой беременностью становилась скрупулезной, и на килограммы это никак не влияет – все равно организм должен набрать определенное количество», – делилась Катя Осадчая.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая Катя Осадчая
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    Катя Осадчая в купальнике впервые показала, как выглядит после третьих родов (фото)